Президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первое место в рейтинге богатейших людей мира благодаря подорожанию принадлежащих ему акций. Об этом сообщает журнал Forbes.

Состояние Бернара Арно оценивается в $117 млрд. Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос с $115,6 млрд, а третье место — основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд. На четвертом месте находится Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд.

Bloomberg ранее оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году. 500 богатейших людей мира заработали $1,2 трлн, увеличив свое состояние на 25%, до $5,9 трлн. Лидером рейтинга стал Бернар Арно.