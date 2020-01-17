Никита Тимирбулатов ушел из дома в среду 15 января. С тех пор он не появлялся.

Мама подростка надеялась, что он вернется, поэтому сообщение о пропаже поступило в правоохранительные органы только в четверг вечером.

Приметы: на вид 17 — 18 лет, темные волосы до плеч, худощавое телосложение. Никита был одет в пальто серого цвета, темные джинсы и коричневую шапку. На нем были черные ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, сообщите по одному из телефонов:

8 (017) 280-02-02; 8 (025) 930-34-71; 102.