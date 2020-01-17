Днем в четверг 16 января на горнолыжном курорте «Ясна» в Словакии произошло столкновение двух лыжников, в результате которого один из них погиб, сообщает местная горноспасательная служба.

По первой информации, инцидент с участием 28-летнего белоруса и 38-летнего словака произошел на одной из двух трасс курорта под названием «Хопок-Юг». Сразу же после столкновения наш соотечественник перестал подавать признаки жизни.

Его пытались откачать местные спасатели, после чего на помощь пришли медики, прибывшие на место воздухом из аэропорта города Попрад. Однако несмотря на все усилия, реанимировать мужчину не удалось.

Второй горнолыжник остался жив. Он получил травмы головы и груди и был доставлен в больницу.

Сейчас полиция занимается установлением причин трагического происшествия.