В школах Беларуси появится новая должность – руководитель по военно-патриотическому воспитанию.

В учреждениях общего среднего образования планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства «О выполнении поручений главы государства в системе образования», передает БЕЛТА.

Эти педагоги будут обучать детей учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка» и заниматься воспитанием обучающихся по военно-патриотическому направлению.

В обязанности руководителя по военно-патриотическому воспитанию будет входить следующее:

Формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально-психологических качеств, необходимых для защиты Отечества;

Формирование необходимых знаний и умений для участия в республиканских военно-патриотических соревнованиях;

Планирование, организация и воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению.

Обязательное условие для принятия на работу – высшее педагогическое образование и опыт военной службы в Вооруженных Силах или других войсках и воинских формированиях РБ.