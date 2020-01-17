В Мозыре мужчины в черных масках связали супругов в квартире и похитили их сбережения. Информацию об инциденте опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Жительница Мозыря сообщила в милицию, что сегодня примерно в 12.30 в ее квартиру пришли двое мужчин в черных масках. Они представились сотрудниками специального подразделения.

Неизвестные связали супругов, некоторое время находились в квартире, а затем скрылись.

«Женщина смогла самостоятельно освободиться и сообщила о произошедшем в милицию. Затем она проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег, — они пропали», — уточнила Ольга Чемоданова.

На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа. Все наряды милиции ориентированы на розыск неизвестных.