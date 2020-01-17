В Минске вскоре заработает приложение по сравнению цен на все товары в супермаркетах разных сетей. Разработка белорусской команды позволит со смартфона отслеживать цены на продукты и выбирать магазины, в которых они дешевле. Схожие сервисы в США, Канаде, Франции и Испании позволяют экономить на покупках минимум четверть бюджета.

Белорусский сервис получит название InfoPrice и соберёт вместе актуальные цены на десятки тысяч наименований товаров. Разработчики не ограничатся продуктами питания, а собираются оцифровать весь ассортимент ритейлеров. Тем самым можно будет сопоставить цены на любой товар, но в разных сетях. А если с помощью меню собрать корзину продуктов, то система сравнит общие чеки и подскажет, какие товары и в каких местах стоят дешевле всего.

Пользоваться сервисом можно будет бесплатно. Первое время он будет показывать цены в магазинах Минска, но позже заработает и в регионах.

Систему можно настроить «под себя»: скажем, если возле дома работают только две торговые сети, то можно настроить поиск лучших цен только среди них. Под каждым товаром будут указаны места и даты фиксации его стоимости.

Цены на товары будет ежедневно собирать команда «тайных покупателей». И здесь основное ноу-хау – в способе сборе информации: для проекта создано устройство и написана программа, которые позволят автоматически считывать штрихкоды и загружать сведения в базу данных. Вручную останется только ввести текущую стоимость. Первыми планируют отмониторить крупные объекты – супермаркеты и гипермаркеты, так как цены в них, как правило, ниже.

«Запуск InfoPrice позволит белорусам больше экономить на покупке повседневных товаров. Теперь они смогут понимать, в какой супермаркет идти за рыбой, а куда стоит заглянуть за овощами. Находясь в самом магазине, сервис за пару секунд выяснит, насколько отличаются цены на выбранный товар в разных сетях. Тем самым можно будет существенно – где-то до 30% – экономить семейный бюджет и время», – отмечает инициатор проекта InfoPrice Роман Андрухов.

Сервис планируют запустить уже в феврале. Первое время сравнивать цены на товары можно будет только на портале. А уже через месяц появится и мобильное приложение.

«Белоруссий сервис будет во многом уникальным, хотя схожие приложения работают в США, Канаде и некоторых странах Европы. В СНГ тоже были попытки запустить такие проекты, но их авторы рассчитывали на получение информации от покупателей, что и оказалось ахиллесовой пятой. Мы же обладаем собственным штатом, который будет постоянно отслеживать цены на все товары у разных ритейлеров», – поясняет Роман Андрухов.

В качестве аналога за рубежом – российское приложение «Суперчек», разработанное Яндексом и Сбербанком. Белорусские разработчики уточняют, что учли чужие ошибки, – их сервис сможет более тщательно изучать и показывать цены в торговых сетях.

Среди опций «на будущее» – возможность сканировать штрихкоды перед покупкой. Планируется, что приложение моментально покажет все цены на выбранный товар в разных сетях. А это в свою очередь поможет определиться: покупать продукт на месте или идти в магазин через дорогу.