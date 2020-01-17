По данным следствия, днем 31 октября 2019 года социальный работник пришла по месту жительства пожилого мужчины, которого посещала с целью ухода за ним.

В квартире находились 47-летняя дочь мужчины и ее 51-летний сожитель, которые проживали с пенсионером. Сожитель в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и начал вести себя агрессивно по отношению к социальному работнику. Он выражался нецензурной бранью, а затем взял в руки нож и стал угрожать женщине, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По инициативе социального работника по указанному адресу прибыл участковый инспектор милиции. В ходе разбирательства по данному происшествию он обратил внимание на имеющиеся у дочери пожилого мужчины гематомы на лице. На вопрос, что с ней произошло, женщина пояснила, что несколькими днями ранее в ходе конфликта ее избил сожитель. После проведения экспертизы, согласно заключению эксперта, потерпевшей были причинены тяжкие телесные повреждения.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 186 (угроза убийством) и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он 32 раза привлекался к административной ответственности.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.