О ситуации с проституцией в Беларуси рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич в эфире телеканала ОНТ.

В Беларуси около 2,5 – 3 тысяч людей занимаются проституцией. В этом списке значатся и женщины, и мужчины. По словам Казакевича, «для нашей страны это сравнительно немного».

В современном мире проституция начинает распространяться и среди мужчин. Однако это уже не традиционные альфонсы, а мужчины, готовые за деньги удовлетворить сексуальные потребности других мужчин.

В прошлом году за гей-проституцию были оштрафованы около 100 человек. Интересно, что возраст таких лиц очень разнится – от 16 до 50 лет.