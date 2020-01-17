Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провели 16 января телефонный разговор, сообщает «Минск-Новости».

С. Румас поблагодарил Д. Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства России и отметил, что высоко ценит личный вклад собеседника в развитие белорусско-российского сотрудничества и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

Глава белорусского правительства пожелал Д. Медведеву успехов на новом ответственном государственном посту.