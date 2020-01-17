Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал в Facebook.

Гончарук отметил, что передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — написал Гончарук.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии под публикацией Гончарука назвал его решение правильным и сильным.

«Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке — правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев», — написал Арахамия.

Напомним, в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни. Гончарук якобы называл себя «профаном».