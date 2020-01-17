Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева

В начале 2020 года Сергей Лазарев радикально изменил линию поведения, чем удивил не только фанатов, но и коллег по шоу-бизнесу. Теперь исполнитель решил пояснить, с чем это связано.

1 января Сергей Лазарев резко сменил политику своего аккаунта в социальной сети «Инстаграм». Для начала популярный исполнитель от всех отписался, а потом запретил комментировать публикации. Можно только представить, как удивились многочисленные поклонники и коллеги.

Теперь певец решил пояснить свои мотивы. Оказалось, «Инстаграм» стал отнимать у Сергея слишком много времени. «Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни», – признался он.

Лазарев сразу оговорился, что любит и уважает коллег. Однако из-за огромного количества подписок Сергею стало казаться, что он живет жизнью других людей.

«Я знал чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и тд и я спросил себя «А зачем мне вся эта информация?», которая к тому же сыпалась почти каждую минуту (все мы знаем, как машинально рука тянется смахнуть экран, чтобы обновить ленту) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – рассказал исполнитель.

В итоге артист сделал радикальный шаг. «Я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя, свои мысли, желания и дела… (коллег и друзей прошу не обижаться, я всех ❤️)», – обратился к звездам Лазарев.