Первые пять мест заняли города из одной страны.

Специалисты назвали самые дорогие города мира для жизни. Рейтинг составила база данных Numbeo, на сайте которой и опубликован список.

Возглавил топ швейцарский Цюрих. Примечательно, что следующие четыре строчки также достались швейцарским городам: Базелю, Лозанне, Женеве и Берну. В топ-10 также вошли норвежские Ставангер, Осло и Тронхейм, исландский Рейкьявик, а также Берген, Норвегия.

Всего в рейтинг вошло 440 городов.

Стоимость жизни для рейтинга рассчитывалась на основе цен в магазинах и ресторанах, стоимости транспорта и коммунальных услуг. Также учитывалась покупательная способность населения. При этом расходы на аренду и покупку жилья учитывались отдельно.