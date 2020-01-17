16 января помощник президента, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел прием граждан на территории электромеханического завода в Давид-Городке. Средняя зарплата за 2019 год здесь составила всего 381 рубль. А это самый низкий показатель не только в Брестской области, но и среди предприятий Минпрома в целом, сообщает СТВ.

Работники предприятия сами обратились за помощью в Администрацию президента.

«170-180 рублей зарплата и хотелось бы немножко поднять эту сумму. Коллектив уже создался, и мы хотим работать в одном определенном кругу, на своем постоянном месте. И были б какие-то улучшения в нашем заводе», — рассказала сотрудник завода Анна Якимович.

Ситуацию на заводе возьмут на контроль.