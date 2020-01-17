Мелитина Станюта на фото с пляжа поразила поклонников фантастической растяжкой

На пляже в Дубае известная спортсменка позирует в бикини и поражает гимнастическими трюками.

Мелитина Станюта никогда не упускает шанс похвастаться своими способностями. Вот и на днях она выложила фотографию с недавнего отдыха в Дубае, где делает фантастический прыжок на берегу Персидского залива. Кажется, что Мелитина парит над землей. Эффектный снимок сразу же оценили подписчики, забросав девушку лайками и комплиментами.

— Это что-то невероятное! — комментируют фото подписчики гимнастки в Инстаграме.

— Это просто я, — улыбается и кокетничает Мелитина.

Просто посмотрите, как это красиво!

К слову, автор фото предпочел остаться за кадром — с кем отдыхает Мелитина, поклонники не прознали. При этом ходят слухи, что ее сердце снова свободно.