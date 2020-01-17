Компания Mojo Vision заявила о завершении десятилетней работы над уникальными контактными линзами. Результатом стала первая в мире настоящая интеллектуальная контактная линза со встроенным дисплеем, предоставляющим функции дополнительной реальности.

В продажу разработка пока еще не вышла, но работающий прототип уже продемонстрирован. Уже известно, что это самый маленький и плотный дисплей из когда-либо созданных. В частности, он обладает разрешение 14000 пикселей на дюйм, тогда как в одной из существующих в настоящее время лучших гарнитур VR Oculus Rift S этот параметр составляет всего лишь 538 ppi.

По словам разработчиков, им удалось достичь того, что пользователь может пользоваться новой технологией в тот момент, когда ему это будет необходимо и отключать ее, когда нужно просто сосредоточиться на мире вокруг. Таким образом, данные не будут отвлекать пользователя того, когда он того не желает.

Как рассчитывают разработчики, созданное ими устройство будет полезно не только в сфере развлекательного и делового значения, но и позволит улучшить качество жизни для детей и взрослых со слепотой или слабым зрением. В частности, она поможет улучшить изображения с учетом регулировки контрастности, освещенности и масштабирования.

Также сообщается, что линза рассчитана на весь день автономной работы, зарядка же будет производиться через также специально запатентованную индукционную систему, включающую дезинфекцию.

Что же касается того, когда компания сможет выпустить устройство в розничную продажу, то такой информации нет. Пока же известно, что ей удалось привлечь многомиллионные инвестиции и передовую команду, обладающую опытом с сфере новейших технологий.