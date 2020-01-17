Белорусские биатлонистки заняли 12-е место в эстафетной гонке в немецком Рупольдинге, сообщает Sputnik.

Лучшими стали норвежские биатлонистки Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандерволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд с результатом 1 час 8 минут 46,4 секунды. Вторыми к финишу пришли француженки Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье и Жюстин Бреза (+10,7 секунды). Бронза у представительниц Швейцарии Элизы, Селины и Айты Гаспарин, Лени Хекки (+31,7 секунды).

Белорусские биатлонистки Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Елена Кручинкина стали 12-ми (+3 минуты 13,9 секунды). Сола, которая накануне стала четвертой в спринте, на «стойке» начала стрелять по российской мишени, точно поразив три.

Белорусок обошли китаянки Тан Цзялинь, Чжан Ян, Фаньци Мэн и Чу Юаньмэн, которых тренирует белоруска Дарья Домрачева, — они девятые в итоговом протоколе (+2 минуты 15,7 секунды).

На 11-й строчке расположились россиянки Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт (+2 минуты 33,8 секунды).

Завтра, 18 января, в Рупольдинге состоится мужская спринтерская гонка.