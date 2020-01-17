Президент НОК Александр Лукашенко назначил на место генерального секретаря Полину Головину, сообщает пресс-служба НОК.

Полина Головина сменила на этом посту Георгия Катулина, который с 2017 по 2019 год являлся генеральным секретарем НОК Беларуси на общественных началах.

Основными функциями генерального секретаря НОК Беларуси являются обеспечение международной деятельности НОК Беларуси, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК), Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК), Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК), международными спортивными федерациями и иными организациями олимпийского движения.

Как отметил в ходе заседания первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, Георгий Катулин и далее будет активно участвовать в деятельности Национального олимпийского комитета, передавать свой опыт.

Полина Головина высказала надежду на сохранение наработок и достижений, которые уже есть у НОК, а также пообещала привнести современные тенденции в развитие олимпийского движения.

Полина Головина в 2012 году окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (связи с общественностью), владеет английским и немецким языками. С 2016 года работает генеральным секретарем РОО «Белорусская федерация парусного спорта» и занимается организацией и осуществлением работы по развитию международных отношений в области парусного спорта.