Экипаж Сергея Вязовича завоевал бронзовую медаль на «Дакаре-2020»

Ралли-рейд «Дакар-2020» 17 января завершился в Саудовской Аравии. По его итогам экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто» стал третьим в зачете грузовиков. Подробности опубликованы на странице команды в Facebook.

«Ура! Предварительно по результатам “Дакара-2020” экипаж #503 (С. Вязович, П. Гаранин, А. Запорощенко) занимает 3 место, #528 (А. Вишневский, М. Новиков, А. Неверович) — 8 место, #508 (А. Василевский, Д. Вихренко, В. Мурылев) — 12 место!», — написали представители команды.

Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» последний этап закончил 16-м, однако в итоговом зачете он сохранил третье место (+2:04.42). Алексей Вишневский 17 января финишировал вторым, в зачете грузовиков он остался восьмым. Александр Василевский последний этап завершил 7-м, итоговое место экипажа — 12-е.

Победителем ралли-марафона стал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Это его вторая в карьере победа в самом сложном ралли-рейде планеты. Общее время — 46 часов 33 минуты 36 секунд.

Второе место занял экипаж Антона Шибалова (+42.26), это пока лучший результат камазовского гонщика на «Дакаре».

Фото: Facebook