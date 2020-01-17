Взрыв в гаражно-потребительском кооперативе в г. Бресте на ул. Коммерческой произошел в 16.40, сообщает МЧС.

Установлено, что произошло полное разрушение гаражей на площади 167 кв. м., открытого горения не наблюдалось, оно происходило под обрушившимися конструкциями на площади около 10 квадратных метров. Кроме гаражей повреждено 5 автомобилей.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу трое пострадавших — двое мужчин и женщина.

Горение локализовано и ликвидировано.

Причина взрыва устанавливается.