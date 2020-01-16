Великобритания в связи с выходом из Евросоюза вводит свои санкции против Беларуси. Об этом сообщается на сайте правительства страны. ЕС, как напомнили в британском правительстве, неоднократно применял санкции против представителей РБ.

Правительство Великобритании отмечает, что они вводят санкции для того, чтобы побудить власти Беларуси: