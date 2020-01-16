Великобритания в связи с выходом из Евросоюза вводит свои санкции против Беларуси. Об этом сообщается на сайте правительства страны. ЕС, как напомнили в британском правительстве, неоднократно применял санкции против представителей РБ.
Правительство Великобритании отмечает, что они вводят санкции для того, чтобы побудить власти Беларуси:
- воздерживаться от действий, которые подавляют гражданское общество в Беларуси;
- уважать демократические принципы и институты, разделение властей и верховенство закона;
- должным образом расследовать и завести уголовные дела против лиц, которые ответственны за исчезновения Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского;
- исполнять в отношении прав человека международное право и уважать права человека.