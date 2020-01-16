В Бобруйском районе до 2022 года построят мусороперерабатывающий завод.

Предприятие будет возведено в деревне Вишневка. В соответствии с Концепцией создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения Могилевский облисполком определил организовать в 2019-2022 годах полигон для захоронения ТКО с Бобруйской зоной обслуживания. В нее войдут Бобруйск, Осиповичский, Бобруйский, Глусский, Кличевский и Кировский районы. Полигон и мусороперерабатывающий завод будут строиться в едином комплексе.

Уже разработана предпроектная документация, которая прошла экологическую экспертизу. Проектно-сметную документацию планируется представить в марте, а в апреле предусмотрена экологическая экспертиза. Позже предстоит пройти государственную экспертизу.