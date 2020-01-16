В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновений Гончара и Красовского

После того, как бывший боец СОБРа Юрий Гаравский в интервью DW признал причастность к убийству оппозиционеров, СК Беларуси возобновил расследование факта их исчезновения.

Следственный комитет (СК) Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом в среду, 15 января, сообщила DW Ирина Красовская. 22 декабря прошлого года она направила электронное ходатайство в СК с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями Юрия Гаравского.

Планируется проведение следственных действий

«В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации», — сообщается в документе СК, датированном 18 декабря. Ранее, также 18 декабря, СК возобновил лишь одно дело, касающееся исчезновения 7 мая 1999 года экс-министра МВД Беларуси генерала Юрия Захаренко.

Двумя днями ранее медиакомпания DW обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к убийству экс-главы МВД Беларуси Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский просит убежище в одной из стран Западной Европы.

СК Беларуси отказался возобновлять дело исчезнувшего Завадского

Ходатайство в СК Беларуси 23 декабря подавала также Светлана Завадская — жена похищенного в Беларуси 7 июля 2000 года оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Она просила допросить в качестве свидетелей лиц, фамилии которых указал в интервью DW бывший собровец Гаравский. Однако СК в письме, адресованном Завадской, сообщил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования.

«Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002», — говорится в ответе СК Светлане Завадской. Комментируя DW ответ Следственного комитета, Завадская назвала его циничной отпиской. Она подчеркнула, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, однако дальнейшая судьба Дмитрия Завадского до сих пор не выяснена.

Реакция в Минске на интервью Гаравского DW

Бывший командир белорусского СОБРа Дмитрий Павличенко, председатель Ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь» на сайте этой организации обвинил Юрия Гаравского в распространении «лживых и скандальных заявлений».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день выхода интервью на DW заявил радиостанции «Эхо Москвы», что поручил Следственному комитету провести проверку. «Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила», — сказал белорусский лидер, назвав интервью Гаравского «куском вброса». По словам Лукашенко, он потребовал «немедленно запросить в Следственном комитете информацию», поскольку «уголовное дело же существует».

Гаравский рассказал о похищениях и убийствах критиков Лукашенко

Бывший собровец Юрий Гаравский во время интервью DW 16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшим о своем участии в похищениях и убийствах критиков Лукашенко 20 лет назад.

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который занимался расследованием исчезновений белорусских критиков Лукашенко. В 2004 году Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что похищения и возможные убийства были совершены бойцами СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.