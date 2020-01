Крупнейшая японская автомобильная корпорация Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, которая занимается разработкой и производством летающих транспортных средств для их использования в качестве такси, сообщает японский концерн.

«Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта», – заявил президент Toyota Акио Тоеда.

Обе компании займутся разработкой нового прототипа летающего такси с целью дальнейшего массового производства. О более конкретных планах сотрудничества стороны объявят позднее.

Ожидается, что помогут решить проблемы с заторами на дорогах в городских районах, с увеличением нагрузки на окружающую среду и отсутствием транспорта в малонаселенных районах.

В настоящее время Joby Aviation уже располагает моделью самолетов eVTOL S4 с шестью роторами и электрическим двигателем. Это транспортное средство сочетает в себе элементы вертолетов и небольших самолетов и обладает такими преимуществами, как высокая надежность, нулевые выбросы, высокая скорость полета и тихая работа. У самолета также низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. Он способен перевозить четырех пассажиров на расстояние около 200 км. Также компания Joby занимается разработкой нового 12-роторного такси.

