Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торговой сделки.

Как передает Reuters, в течение двух лет Пекин должен купить у Вашингтона сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд. В обмен на это Штаты отменили повышение пошлин на ряд товаров из КНР — телефоны, ноутбуки, игрушки и другие.

Уже введенные пошлины в размере 25% на товары из Китая стоимостью $250 млрд останутся в силе до второго этапа соглашения. Как пояснил Трамп, США хотят «оставить козыри для переговоров».

Американский лидер также назвал соглашение «историческим».