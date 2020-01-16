Президент РФ Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева.

Накануне после послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку в полном составе. Новым премьером по предложению Путина стал глава налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, сегодня его утвердила Госдума. Медведеву был предложен пост в Совбезе — специально для него создана должность зампредседателя.

Как сообщалось ранее, Путин в послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, а Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и региональных прокуроров. Также Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.