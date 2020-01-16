Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Говоря об экономических отношениях, транспорт, логистика — самый логичный путь (для их развития. — Прим. БЕЛТА), где у нас уже присутствуют отношения», — подчеркнул глава правительства Латвии.

По его словам, латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. «С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси», — заявил Кришьянис Кариньш.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда возможно достижение подобных договоренностей, премьер-министр сказал: «Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки».

«Что касается позиции Латвии, мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон», — добавил Кришьянис Кариньш.