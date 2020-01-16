Популярный российский певец Александр Серов получил ранение из травматического пистолета во время перестрелки в Московской области, передает «МИР 24» со ссылкой на «СтарХит».

Инцидент произошел в конце 2019 года, когда артист с приятелями отдыхал в подмосковном кафе. В какой-то момент между ними и компанией, сидевшей за соседним столом, возникла ссора. Чтобы обсудить инцидент, мужчины вышли на улицу.

«Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу!» – поделился подробностями Серов.

По его словам, стрелок быстро скрылся, а его самого доставили в столичный институт хирургии имени Вишневского.

Там медики извлекли из ноги артиста пулю. В настоящее время он прихрамывает и вынужден находиться под присмотром врачей, но угрозы его здоровью нет.