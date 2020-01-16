16 января Государственная Дума России утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра. Кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы внес накануне Владимир Путин.

За голосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, против не было никого, передает Радио Свобода. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такое произошло впервые в истории России — при назначении всех прежних премьеров голоса «против» были.

«Кандидатура, предложенная президентом, объединила всех» — сказал Володин, добавив: «Безусловно, это поддержка президента».

Воздержались депутаты от КПРФ, остальные фракции голосовали за.

Мишустин выступил перед депутатами Госдумы. Он обещал реализовать национальные проекты, майские указы Путина и воплотить в жизнь все обещания, которые Путин дал в своём послании. Он также сказал, что выступает против идеи списать долги россиян перед кредитными организациями. О персональном составе нового кабинета Мишустин не говорил.

Накануне кандидатуру Мишустина внёс в нижнюю палату российского парламента президент Владимир Путин после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Это произошло после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.

Мишустину 53 года. Он руководит налоговым ведомством с 2010 года. До этого он работал в инвестиционном бизнесе и занимал должности в ФНС и правительстве. Был заместителем министра по налогам и сборам при трёх министрах.

По итогам 2014 года его жена вошла в рейтинг самых богатых жен чиновников, составленный журналом Forbes с годовым доходом в 160 миллионов рублей.