В Германии остановили и отправили назад в Польшу 42-летнего белоруса, который нарушил правила пребывания в стране и законодательство об оружии, сообщает местная полиция.

Мужчина был пассажиром микроавтобуса с польскими номерами, который утром в среду 15 января направлялся в Баварию по автобану BAB 4. Его проверили сотрудники таможни у съезда с трассы к населенному пункту Нидер-Зайферсдорф.

Проверка показала, что виза белоруса истекла еще в конце ноября 2019 года. Кроме того, в наплечной сумке, которую пассажир имел в своем дорожном багаже, стражи порядка обнаружили запрещенный выкидной нож. Он был незамедлительно изъят.

Мужчине запретили въезд на территорию страны до января 2022 года и возвратили в Польшу.