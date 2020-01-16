Пожар на территории ОАО «Борисовдрев» произошел в среду вечером, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Когда приехали спасатели, открытым пламенем горел бункер циклона. Это отдельно стоящий металлический бункер размерами 4х6 метров и высотой 10 метров.

По информации МЧС, 20 рабочих вышли из цеха до приезда спасателей самостоятельно, пострадавших нет.

«Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В настоящее время цех работает в штатном режиме. Причина произошедшего устанавливается», – отметили в министерстве.