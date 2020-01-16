Международный салон «Моторшоу» в Минске в этом году проводить не будут. Об этом сообщил член правления Белорусской автомобильной ассоциации Дмитрий Ярота, передает агентство «Минск-Новости».

По его словам, сегодня, с одной стороны, Интернет душит выставочное движение по всему миру, а с другой — руководители дилерских центров, импортеры решают, проводить такой праздник или нет. Каждый год ассоциация поднимает этот вопрос, но пока принципиального момента согласия проводить «Моторшоу» не наступило. Д. Ярота надеется, что, возможно, появление нового выставочного центра воодушевит на проведение мероприятия, хотя и прежняя площадка у «Минск-Арены», по его мнению, была достаточна удобной и вместительной.

— Я наблюдаю еще такой момент, что новое поколение маркетологов не знает, как работать на выставках, в основном они занимаются размещением баннеров и поисковой рекламы в Интернете, — отметил он. — «Моторшоу» — это дополнительные вложения в рекламу.

Как добавил генеральный директор БАА Александр Сидоревич, также сдерживающим фактором является небольшой круг потенциальных участников:

— 57 % рынка занимают три дилера. Это не может быть выставка 3–5 брендов, участвовать должны все.