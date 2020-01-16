Медианная зарплата в ноябре 2019 года составила 848,5 рубля. За полгода она выросла на 45,8 рубля.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет (Белстат).

Сообщается, что медианная зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составила в ноябре 674,1 рубля, в промышленности — 942,4 рубля, в том числе в горнодобывающей — 1 795,3 рубля, а в обрабатывающей — 942,9 рубля. В строительстве медианная зарплата равнялась 1070,8 рубля, в транспорте и логистике — 970,5 рубля, в информации и связи — 1 965,6 рубля, а в информационных технологиях — 3 245,8 рубля.

В финансовом секторе показатель составлял 1 144,7 рубля, государственном управлении — 999,1 рубля, в образовании — 680,2 рубля, в здравоохранении и социальных услугах — 722,5 рубля, в том числе в здравоохранении — 754,8 рубля.

Медианная зарплата — это уровень, выше и ниже которого получает доход одинаковое количество работников.