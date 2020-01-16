Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) договорилось с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году.

В министерстве пошли на этот шаг, чтобы защитить потребителей от необоснованного роста цен на услуги телефонной связи и интернета. Дело в том, что данные услуги и так лишают белорусов весомой части их личного бюджета наравне с затратами на покупку продуктов питания. Чтобы дать людям дополнительные гарантии, МАРТ вмешался в регулирование тарифов.

В договоре прописаны конкретные цифры, и операторы связи не смогут увеличивать цены на большие суммы, чем указано в документе. По данным МАРТ, в текущем году тарифы на услуги связи не должны повыситься более чем на 4%, то есть уровень их подорожания не может быть больше базового уровня инфляции.