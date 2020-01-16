Неизвестные вынесли из квартиры белорусского космонавта Олега Новицкого деньги и ценные вещи. Об этом сообщает Лента. Ру.

В жилое помещение, расположенное на первом этаже одного из жилых домов в Москве, воры проникли утром 15 января. Общая сумма причиненного ими ущерба оценивается в 900 тысяч рублей. Злоумышленники забрали 815 тысяч рублей, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом.

Квартира известного космонавта не охраняется и не оборудована сигнализацией, поэтому воры смогли попасть внутрь и ограбить ее, просто выломав оконную решетку.