Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт в немецком Рупольдинге, сообщает Sputnik.

Сегодня в Рупольдинге состоялся мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира. Победу в гонке праздновал француз Мартен Фуркад – его результат 22 минуты 41,5 секунды (0 промахов).

Это вторая победа пятикратного олимпийского чемпиона в спринте в этом сезоне. Ранее он был первым на четвертом этапе в Оберхофе.

Вторым финишировал его соотечественник Кентен Фийон Майе (+3,1 секунды; 0 промахов). Бронза досталась немцу Бенедикту Доллю (+12 секунд; 0 промахов).

Беларусь в гонке представили четыре спортсмена: Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Лучший результат у Елетнова, занявшего 23-е место (+1 минута 7,2 секунды; 1 промах). 43-е место у Лобастова (+1 минута 38,6 секунды; 0 промахов). Смольский расположился на 48-й строчке (+1 минута 43,8 секунды; 2 промаха). Бочарников стал 85-м (+ 2 минуты 37,4 секунды; 3 промаха).

Завтра, 17 января, в Рупольдинге женская эстафета.