Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря из-за глобального потепления. Об этом пишет газета The Straits Times, приводя данные местной организации «Форум по окружающей среде».

«Острова Бетет и Гундул в настоящее время находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря», — заявил руководитель этой неправительственной структуры Хайрул Собри, добавив, что под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящих в состав этой провинции. Так, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Калонг и Салах Намао — примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат — около 3 м над водой.

Он отметил, что остров Салах Намао все еще является обитаемым, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать остров, в том числе из-за повышения уровня моря. На ушедшем под воду острове Бетет раньше располагался национальный заповедник Бербак-Сембиланг, объявленный ЮНЕСКО в 2018 году мировым биосферным заповедником.

Повышение уровня моря, вызванное изменением климата и дальнейшим потеплением Земли, особенно угрожает таким архипелажным странам, как Индонезия, где миллионы людей живут в низменных прибрежных районах, расположенных на примерно 17 тысячах островов.

Между тем минувший год, запомнившийся летней жарой в ряде регионов планеты, стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. В этом отношении он уступил только 2016 году, сообщила в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Ее данные приводит ТАСС.

«Средняя глобальная температура в 2019 году <…> была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы», — отметила ВМО. Вместе с тем 2016 год остается самым теплым в истории наблюдений, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызывающим потепление, и долгосрочным изменением климата.

По данным ВМО, средняя температура за последние пять лет (2015-2019) и за десятилетие (2010-2019) была самой высокой для любых пяти и десяти лет подряд за время метеонаблюдений. С 1980 года каждое десятилетие было теплее предыдущего, и эта тенденция продолжится из-за рекордных уровней парниковых газов в атмосфере. «Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на три-пять градусов Цельсия», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.