Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Об этом Глава государства заявил 16 января на встрече с Премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщает пресс-служба президента.



Александр Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, однако многое утеряно за последние годы. «Мне действительно приятно видеть Вас с Вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны, — отметил он. — Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать свое внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией».

«В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси», — сказал президент.

Ваш визит в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу», — отметил глава государства.

Кришьянис Кариньш в свою очередь заявил, что в Латвии белорусского президента ждут 3 апреля.

«С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас», — сказал премьер-министр балтийской страны.

«Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь», — сказал Кариньш.