Планы ремонта мест общего пользования многоквартирных жилых домов столицы на 2020 г. уже составлены, сообщили агентству «Минск-Новости» в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Так, в нынешнем году косметическое обновление ожидает 1 841 подъезд из 23 876, находящихся на обслуживании предприятий ЖКХ столицы. Наибольшее количество парадных планируют отремонтировать в Заводском районе.

Поскольку текущее обновление мест общего пользования — основная жилищно-коммунальная услуга, отказаться от нее нельзя. Даже если жильцы не согласны, работы выполнят, а затраты распределят между квартирами сообразно их площади и включат в жировки отдельной строкой. Впрочем, у владельцев квартир в подъезде, вид которого решили освежить, есть альтернатива: они могут сделать ремонт своими силами.