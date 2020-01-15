Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице по месту жительства 35-летнего минчанина. Он хранил у себя дома около 150 гр гашиша. По словам задержанного, опасный наркотик привез из Российской Федерации для дальнейшего сбыта в столице, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Оперативниками также установлена причастность указанного гражданина к разбойному нападению на автозаправочной станции в Минске вечером 21 декабря 2018 года.

Напомним, тогда неизвестный зашел в здание автозаправки и с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, заставил продавца отдать ему дневную выручку и скрылся .

Ранее мужчина был судим за особо злостное хулиганство. В настоящее время он задержан и водворен в ИВС.

Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.