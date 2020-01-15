Презентация самого полного на сегодняшний день справочного издания об объектах растительного мира Беларуси состоится 16 января в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Национальной академии наук.

Книга «Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь. Основы кадастра. Первичное обследование 2002-2017 гг.» — результат кропотливой работы ученых Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича на протяжении двух десятилетий. В издании объемом 600 страниц приведены сводные данные о редких и исчезающих, инвазивных, хозяйственно полезных, интродуцированных, ядовитых и других видах растений и грибов, растительных сообществах и ценных насаждениях. Информация дана в разрезе областей и административных районов. Издание содержит около тысячи рисунков и более двух тысяч карт.

Вся эта информация необходима соответствующим государственным органам и юрлицам для организации надлежащего использования растительных ресурсов и оценки влияния на них хозяйственной деятельности.

Как подчеркивают в НАН, Государственный кадастр растительного мира является уникальной информационной системой и оригинальной разработкой белорусских ученых, не имеющей аналогов в СНГ и Восточной Европе.