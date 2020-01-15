Папа римский Франсиск назначил 66-летниюю Франческу Ди Джованни на должность заместителя государственного секретаря Святого престола. Это первый случай в истории, когда пост в этом ведомстве получила женщина.

На новом посту Ди Джованни будет курировать взаимоотношения Ватикана с ООН и другими межправительственными организациями.

Государственный секретариат Святого престола — старейшее и наиболее влиятельное ведомство Ватикана, руководящее всеми его политическими и дипломатическими функциями.

Франсиск последовательно выступает за расширение роли женщин в Ватикане. Сейчас женщины уже занимают несколько важных постов в других ведомствах Святого престола.