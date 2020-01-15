Азербайджан имеет возможности для поставок нефти в Беларусь, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.

«Интерес с белорусской стороны касательно поставок нефти для переработки в Беларуси был. Однако на этот счёт пока нет конкретного решения. В прошлом мы поставляли нефть в Беларусь, и в принципе есть возможности для поставок», — сказал Ахмедов.

Он отметил, что белорусская сторона в настоящее время рассматривает разные возможности, имеющиеся на рынке, включая поставки со стороны SOCAR.

Ранее во вторник первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны. «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — сказал Крутой.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — добавил первый вице-премьер.