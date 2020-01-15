МВД снизило ежегодную квоту на предоставление статуса беженцев. В 2020 году Беларусь может принять 700 человек, на 200 меньше по сравнению с прошлым годом.

На 2020 год МВД установило следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси:

Брестская область – 120 человек;

Витебская область – 150 человек;

Гомельская область – 150 человек;

Гродненская область – 90 человек;

Минская область – 110 человек;

Могилевская область – 80 человек.

Соответствующее решение содержится в постановлении МВД от 31.12.2019 № 353 «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств на 2020 год», пишет «Экономическая газета».

В 2019 году статус беженца могли получить 900 человек.

В 2018 и в 2017 годах – по 800 человек ежегодно.

В 2016 и 2015 годах страна готова была принять по 1,2 тыс. ежегодно.

В 2014 году квота была всего 220 человек, в 2013 году – 150 человек.