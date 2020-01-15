Что мешает им учиться лучше?

Лишь единицы белорусских школьников показывают выдающиеся знания и умения их применять, а выходцы из небогатых семей часто даже не дотягивают до средних показателей. Но дети в этом не виноваты.

Какие пробелы и недоработки системы школьного образования вскрыло исследование PISA и как их преодолеть, обсудили эксперты во время дискуссии «Даследаванне PISA-2018. Высновы і інтэрпрэтацыі» EdCampBelarus и «Таварыства беларускай школы».

Усредненность и уравниловка

На первый взгляд результаты, которые показали белорусские школьники во время международного исследования Программы международной оценки образовательных достижений учащихся (PISA), очень даже неплохие. Представители Министерства образования отмечают, что страна находится в середине рейтинга. Правда, в том случае, если считать вообще все страны, включая те, которые в исследовании не участвовали, говорит аналитик Дмитрий Иванович. По итогам же официального отчета Беларусь располагается на несколько строк ниже, чем проходит линия, обозначающая средний показатель для стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Учащиеся лицеев и гимназий вполне могут конкурировать со своими сверстниками из других стран, занявшими высокие позиции в рейтинге PISA. Результаты (530 и 549 баллов соответственно) по естественным наукам сравнимы с результатами Японии (529) и Сингапура (551). Но их достигли единицы, которые теряются в результатах «среднего» слоя.

Большинство школьников из Беларуси выдали средний показатель по выбранным для исследования дисциплинам, они справлялись с заданиями 3-4 уровня. Примерно пятая часть осилила 2-й уровень, то есть выполнила элементарные задания. И только 4-7% решили задания 5 и 6 уровней.

Дмитрий Иванович сравнил результаты Беларуси с соседними странами. Например, по математической грамотности Россия оказалась выше, а Польша показала еще более высокий результат. По читательской грамотности с 6-м уровнем (самым сложным) справилось 0,3% белорусских школьников, 2,8% − эстонских, 1,3% − стран ОЭСР. 5-й уровень осилили 3,7% из Беларуси и 11% из Эстонии, которая стала лидером рейтинга среди европейских государств.

— Мы видим провал в самом высоком уровне. В серединке мы достаточно хорошо смотримся, а 5 и 6 уровень сильно проседают даже по сравнению со средними значениями, − отмечает Дмитрий Иванович.

Эксперты подчеркивают: уравниловка ведет к тому, что школьникам будет сложней справляться с задачами во взрослой жизни, и фактически не позволяет вырастить лидеров мнений и элиту, которые стали бы драйвером развития общества.

Что делать

Участники дискуссии рекомендуют изменить парадигму обучения. Отойти от подачи готовой скучной информации и привязанного к уроку домашнего задания. Больше делать упор на любознательность и исследования, использовать метод «перевернутый класс». И в целом перейти на смешанную форму обучения. Расширить рамки возможностей для работы учителя, разрешив ему не следовать слепо спущенным сверху указаниям. Не лишним было бы увеличить годы школьного обучения до среднеевропейского показателя. Проректор Университета имени Нила Гилевича Павел Терешкович отмечает, что за счет одиннадцатилетки и более длительных каникул белорусские школьники учатся почти на два года меньше, чем их сверстники в странах Евросоюза.

Социальное неравенство

Консультант Всемирного банка в Беларуси Павел Фунтиков выделил существенную разницу в результатах, которых достигли дети из обеспеченных семей и те, кто не имеет такой финансовой составляющей. Разрыв между детьми из семей с высоким социально-экономическим положением и низким оказался в 111 пунктов, которые можно сравнить с тремя годами обучения.

Получается, при красивом среднем результате, 46% школьников из нижнего социально-экономического квинтиля и 40% из сельской местности показывают низкий уровень знаний. Они составляют 46% тех, кто справился только с заданиями 2 уровня − элементарного.

— Это серьезно скажется на их возможностях в жизни, − подчеркивает Павел Фунтиков.

Последствия влияния на образование социально-экономического неравенства видны уже сегодня, считает член Общественного Болонского комитета профессор Владимир Дунаев.

Выпускники сельских школ составляют в 3 раза меньший процент среди студентов, чем их количество среди школьников. То есть они реже пытаются поступить или чаще проваливают вступительные экзамены.

Что делать

— Система образования должна развиваться так, чтобы разница в образовании, связанная с социальным неравенством, стремилась к нулю, — обозначает представитель Всемирного банка Павел Фунтиков.

Этого возможно достичь через укрепление политики по включенности уязвимых групп населения и снижению сегрегации школьников. Эксперты считают важным работать и над справедливым финансированием школ.

Безразличие, неуверенность в себе и неумение работать в команде

Исследование PISA также показало, как у школьников развиваются важные социальные компетенции и привычки.

Мальчики и девочки имеют примерно одинаковый уровень знаний. Но первые гораздо чаще видят себя инженерами или работниками в сфере информационно-коммуникационных технологий. А девочки чаще выбирают, например, медицину. Более того, ученики, показавшие достаточно хорошие знания по математике и естественным наукам, не собираются связывать свою карьеру с наукой и инженерией. И вовсе не потому, что планируют стать айтишниками – работать в сфере ИКТ хотят 13% участников исследования.

У белорусских школьников, по сравнению со средним показателем, более низкие умения кооперироваться и конкурировать. Отсутствие связанных с ними навыков усложнит теперешним школьникам их профессиональную деятельность.

В то же время значительная часть опрошенных не верит, что может достичь большего, чем им предопределено.

— В 15 лет дети считают, что они не могут повлиять на свой интеллект и на картину мира, — отмечает директор частной школы «Стембридж» Наталья Искорцева.

Зато у школьников хорошо укоренилась позиция «мая хата з краю». Если они видят, как в школе обижают слабых или наблюдают другие проявления несправедливости, скорей останутся в стороне, чем заступятся. Это при том, что каждый пятый признался, что над ним в школе издевались.

Что делать

Менять образовательную политику, четко обозначив ее цели, на которые будут ориентироваться школы, создатели учебников и программ. Постепенно отходить от полученной в наследство советской системы образования в сторону развития актуальных компетенций. Уделять больше внимания качеству подготовки педагогов, повышению их уровня квалификации.

Непризнание проблем в образовании

Через показатели компетенций школьников исследуют качество школьного образования. Последний международный мониторинг показал падение основных важных для школьников компетенций, тем самым обозначил, что в системе образования есть проблемы.

Заместитель председателя «Таварыства беларускай школы» Тамара Мацкевич подчеркивает, что увидев не очень лицеприятные результаты исследования, практически все страны получили так называемый PISA-шок. Кроме Беларуси, Министерство образования которой посчитало их хорошим достижением.

Что делать

Предоставить общественности доступ к полным результатам исследования. А Министерству образования проанализировать его, сравнить с проведенными внутриреспубликанскими исследованиями, обозначить проблемы, изучить их и принять меры для улучшения качества образования.