Временные ограничения действуют с 16 января, решение о пропуске грузов, отгруженных до этой даты, принимается в обычном режиме.

Временные ограничения введены с 16 января на поставки в Россию продукции с одного белорусского предприятия, на другом вводится усиленный контроль, об этом сообщил Россельхознадзор, передает Sputnik.

Причиной предпринимаемых мер в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору назвали превышение КМАФАнМ – количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Мясо в Россию временно не сможет поставлять ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» – в произведенной там говядине 30 декабря 2019 года ведомством было выявлено повторное превышение содержания КМАФАнМ.

По аналогичной причине вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского предприятия «Производство ООО «БИФ Трейд».

В ведомстве отметили, что решение о пропуске грузов, отгруженных до даты введения ограничений, принимается в обычном режиме.