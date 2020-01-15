Президент России Владимир Путин намерен учредить должность заместителя главы Совета безопасности. Об этом 15 января сообщил ТАСС.

В ходе встречи с кабинетом министров глава государства заявил, что намерен предложить эту должность Дмитрию Медведеву, который до сегодняшнего дня занимал пост главы правительства России.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — сказал Путин.

Президент добавил, что если для ввода новой должности в Совбезе будут нужны изменения в действующем законодательстве, то их необходимо сделать. Сам он будет просить депутатов о поддержке этих изменений.

Ранее в тот же день стало известно о том, что правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку. Премьер-министр отметил, что на фоне предложений Путина об изменениях Конституции отставка правительства является правильным решением.