Правительство России подало в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось».

Глава государства поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.

15 января Путин в послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, а Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и региональных прокуроров. Также Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.