Дело касается публикации письма Меган Маркл британским таблоидом The Mail on Sunday.

Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл заявил о готовности выступить в суде и дать показания против своей дочери, сообщает The Daily Telegraph.

Речь идет о рассмотрении дела о публикации письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday.

Отмечается, что Томас своими показаниями поможет этому СМИ выстроить свою защиту.

В документах, которые уже поданы в Высокий суд Лондона, обозначаются ухудшающиеся отношения отца и дочери в то время, когда произошла свадьба Маркл с принцем Гарри.

Ранее Меган Маркл подала иск против The Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе.