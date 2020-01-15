Голосование по поводу внесения поправок в Конституцию России может быть организовано в 2020 году при условии, что оперативно решится вопрос о формате и будут сформулированы вопросы. Заявление ЦИК передает РИА Новости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что точных сроков внесения поправок в Конституцию пока нет. «Нужно время, но хотелось бы в этом году», — добавила она.

В свою очередь, сенатор Владимир Полетаев считает, что голосование может быть проведено вместе с выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Ранее в среду, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию,

президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон. Глава государства не считает, что Конституцию 1993 года пора сменить, однако предложил ряд изменений. В частности, он предложил прописать, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума. Также российский лидер призвал дать Госдуме больше полномочий и согласился с предложением убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество президентских сроков.