Взрыв произошел на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона.

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате взрыва на нефтехимическом заводе компании IQOXE в провинции Таррагона в Каталонии, сообщает El Mundo во вторник, 14 января.

Жителей ближайших населенных пунктов попросили не покидать дома, а также не открывать окна и двери до установления обстоятельств инцидента.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и правоохранители.

В Сети появилось видео взрыва на заводе, который запечатлела камера наружного наблюдения.